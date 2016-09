De Jong: Belangrijk doel om weer voor Oranje te spelen

,,Het is een belangrijk doel in mijn carrière om weer terug te keren bij de nationale ploeg", vertelde De Jong, die in 2004 debuteerde in Oranje. Op de WK's van 2010 en 2014 werd hij respectievelijk tweede en derde met het Nederlands elftal. Onder de huidige bondscoach Danny Blind heeft De Jong nog niet gespeeld.



Karatetrap

Bij veel mensen zal de overtreding van De Jong op Xabi Alonso in de WK-finale van 2010 tegen Spanje nog op het netvlies staan. ,,Het is inmiddels zes jaar geleden", verdedigde De Jong zichzelf. ,,Ik deed het niet met opzet. Ik kijk liever naar de toekomst."



In die toekomst wil hij ook hoge ogen gooien met zijn nieuwe club. ,,Ik ben hier gekomen om kampioenschappen te winnen. Met minder kan ik geen genoegen nemen. Ik ben 31 jaar en voel me nog zeker niet oud. Bovendien geef ik altijd 100 procent voor de club waar ik speel."