De uitzonderlijke statistieken van Daley Blind

PSG verspeelt opnieuw punten

9 september Paris Saint-Germain heeft vrijdag opnieuw punten verspeeld in de Franse competitie. De landskampioen liet Saint-Étienne in blessuretijd langszij komen: 1-1. De Sloveense invaller Robert Beric tekende in het Parc des Princes voor de gelijkmaker, nadat Lucas Moura de thuisclub halverwege de tweede helft uit een strafschop op voorsprong had geschoten.