De vier uitdagers van alleenheerser Juventus in de Serie A

Stevige concurrentieDe laatste keer dat een andere club dan Juventus kampioen werd in de Serie A, hielden Mark van Bommel en Clarence Seedorf de beker nog omhoog. De afgelopen zes seizoenen ging de Scudetto keer op keer naar Juventus. Kunnen we dit seizoen een nieuwe kampioen verwachten en wie zou de hegemonie van Juventus kunnen doorbreken? De uitdagers van Juve op een rij.

Door Minne Groenstege

Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Alessandro Nesta, Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Urby Emanuelson, Ronaldinho, Filippo Inzaghi en Zlatan Ibrahimovic. Zomaar wat namen uit de selectie van AC Milan in het seizoen 2010/2011, de laatste keer dat een andere club dan Juventus de landstitel greep in de Serie A. Het mag duidelijk zijn: Italië snakt naar een nieuwe kampioen. Ook voor de landstitel van AC Milan in 2011 was er sprake van een duidelijke hegemonie in de Serie A, toen Internazionale onder Roberto Mancini en José Mourinho liefst vijf landstitel aaneen reeg.

Volledig scherm Clarence Seedorf en Barbara Berlusconi vieren de laatste Scudetto van AC Milan in 2011. © SCS/IPA Juventus is met 33 landstitels duidelijk de heersende club in het Italiaanse voetbal, gevolgd door AC Milan en Internazionale (18 titels). Toch kwam de voornaamste concurrentie om de titel de laatste jaren van AS Roma (drie titels) en Napoli (twee titels). Met fris en aanvallend voetbal veroverden Roma en Napoli de afgelopen jaren de harten van het publiek, maar tot prijzen leidde dit nog niet. Wordt dit seizoen het jaar om te oogsten, of gaan de clubs uit Milaan de concurrentie met Juventus weer aan?

Juventus

91 punten (4 punten voorsprong), 91 punten (9 punten voorsprong), 87 punten (17 punten voorsprong), 102 punten (17 punten voorsprong), 87 punten (9 punten voorsprong), 84 punten (4 punten voorsprong). Zo zag de dominantie van Juventus in de Serie A er de laatste zes seizoenen uit. In het seizoen 2015/2016 had Napoli in de lente nog goede hoop op de titel, maar de indrukwekkende eindspurt van Juventus leverde De Oude Dame opnieuw een landstitel op. En zo gaat het de laatste jaren eigenlijk steeds. Toch heerst in Italië de gedachte dat het dit seizoen wel eens gedaan zou kunnen zijn met de alleenheerschappij van Juve.

De grootste verklaring daarvoor ligt bij het wegvallen van Dani Alves (transfervrij naar Paris Saint-Germain) en Leonardo Bonucci (voor 42 miljoen euro naar AC Milan). Bonucci was de laatste jaren het cement in de muurvaste verdediging. Naast hem stonden Andrea Barzagli en Giorgio Chiellini, waarmee de BBC (een knipoog naar de BBC van Real Madrid) compleet was. En als je al eens voorbij dat drietal kwam, moest je Gianluigi Buffon nog voorbij.

De 42 miljoen euro die AC Milan betaalde voor Bonucci stak Juventus echter niet in een nieuwe verdediger, maar in een aanvallend talent: Federico Bernardeschi. De sierlijke linkspoot kwam voor 40 miljoen euro over van Fiorentina, waar hij in drie seizoenen goed was voor 23 goals in 93 duels. Verder werd de Braziliaanse dribbelkoning Douglas Costa op huurbasis overgenomen van Bayern München, terwijl Juve ook nog 20 miljoen euro betaalde aan Chelsea om Juan Cuadrado definitief over te nemen. Verder werd nog 10 miljoen euro neergelegd om de Argentijnse middenvelder Rodrigo Bentancur los te weken bij Boca Juniors en werd Blaise Matuidi voor 20 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain. De verdediging van Juventus is er dus minder op geworden, terwijl het middenveld en de aanval weer nieuwe impulsen hebben gekregen. We gaan de komende maanden zien hoe deze keuzes uitpakken voor De Oude Dame. Vorige week verloor Juventus in de strijd om de Italiaanse Supercup met 3-2 van Lazio. Tekenen van de eerste haarscheurtjes of slechts een incident?

Volledig scherm Paulo Dybala namens Juventus in actie tegen Tottenham Hotspur. © Getty Images

AS Roma

Bij AS Roma is het jaar 0 aangebroken. Het eerste jaar zonder Francesco Totti, de levende legende van de club. Na 25 seizoenen, 786 wedstrijden en 307 doelpunten stopte hij ermee. De geest nog altijd jong, maar het lichaam versleten. Basta. Totti en het publiek in Rome lieten hun tranen de vrije loop op 28 mei, maar de club moet verder zonder hem, als speler in elk geval. Zijn invloed op het veld was de laatste jaren niet groot meer, maar iedereen in de kleedkamer keek nog tegen Totti op. Als hij wat zei, was iedereen stil. Nu is Danielle De Rossi, ook al zo'n jongen van de club, de nieuwe leider van de ploeg. Hij moet samen met Kevin Strootman en de Belg Radja Ninja Nainggolan wekelijks het vuur aansteken op het middenveld.

De nieuwe technisch directeur Monchi, de afgelopen 17 jaar verantwoordelijk voor het technische beleid bij Sevilla, kon deze zomer direct aan de bak. Door de verkoop van Mohamed Salah (Liverpool, 42 miljoen), Antonio Rüdiger (Chelsea, 35 miljoen) en Leandro Paredes (Zenit, 25 miljoen) had hij genoeg te besteden. Monchi haalde onder meer Rick Karsdorp (Feyenoord, 14 miljoen), Cengiz Ünder (Basaksehir, 13 miljoen), Bruno Peres (Torino, 12 miljoen), Juan Jesus (Internazionale, 8 miljoen), Hector Moreno (PSV, 5,7 miljoen) en Aleksander Kolarov (Manchester City, 5 miljoen) naar de Italiaanse hoofdstad. In de verdediging heeft de nieuwe trainer Eusebio Di Francesco (opvolger van Luciano Spalletti, overgekomen van Sassuolo) dus genoeg opties. Met de Bosnische goalgetter Edin Džeko in de punt van de aanval en veel snelheid op de flanken is Roma ook in aanvallend opzicht een gevaarlijke ploeg. Gevaarlijk genoeg om het Juventus echt lastig te maken? Het kan zomaar, vorig seizoen was het gat slechts vier punten.

Volledig scherm Kevin Strootman in actie namens AS Roma tijdens de Trofeo Antonio Puerta, Joaquin Correa van Sevilla kijkt toe. © Getty Images

Napoli

De Società Sportiva Calcio Napoli is een grote naam in het Europese voetbal, maar werd in de clubhistorie slechts twee keer kampioen van de Serie A: in 1987 en 1990, twee keer onder leiding van clubicoon Diego Maradona. Daarna raakte de club ernstig in verval, zowel op als naast het veld, maar de laatste jaren is Napoli weer een ploeg om serieus rekening mee te houden. De laatste zeven jaar eindigde Napoli altijd bij de bovenste vijf clubs in de Serie A, maar de supporters in het zuiden van Italië snakken naar een nieuwe Scudetto. De Napolitaanse tacticus Maurizio Sarri is de man die de club naar nieuwe successen moet gaan leiden. Sarri heeft een team geformeerd waarin de vier aanvallers met veel snelheid en positiewisselingen een plaag zijn voor iedere tegenstander.

De Slowaakse aanvoerder Marek Hamšík zet de lijnen uit vanaf het middenveld. Voorin zorgen rechtsbuiten José María Callejón en linksbuiten Lorenzo Insigne, kind van de stad, voor gevaar vanaf de vleugels. De doelpuntenmachine van Napoli is een oude bekende: Dries Mertens, oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV. De 1,69 meter lange spits was vorig seizoen een openbaring als centrumspits. In zijn nieuwe rol scoorde hij liefst 34 keer, waarvan 28 keer in de competitie. Veel veranderde er deze zomer niet bij Napoli, al haalde de club met Nikola Maksimovic (Torino, 20 miljoen), Marko Rog (Dinamo Zagreb, 13 miljoen) en Adam Ounas (Bordeaux, 10 miljoen) drie veelbelovende spelers naar Stadio San Paolo. Sarri denkt de winnende formule daarmee in handen te hebben.

Volledig scherm Dries Mertens en Lorenzo Insigne juichen na de goal van de Belg tegen OGC Nice. © Photo News

AC Milan

Achtste, tiende, zevende en zesde. Dit waren de eindklasseringen van AC Milan, een van de meest succesvolle clubs ter wereld, de afgelopen jaren in de Serie A. Het kon zo niet verder, er moest iets veranderen. En dat gebeurde rigoureus de laatste maanden in San Siro. Silvio Berlusconi nam na 31 succesvolle jaren afstand van 'zijn' club. De Chinese investeerder Li Yonghong nam de club voor 740 miljoen euro van Berlusconi over en ging direct vrolijk verder met geld uitgeven. AC Milan kocht deze zomer voor liefst 190 miljoen euro in op de transfermarkt. Leonardo Bonucci (Juventus, 42 miljoen), André Silva (FC Porto, 38 miljoen), Andrea Conti (Atalanta, 25 miljoen), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen, 22 miljoen) en Ricardo Rodriguez (Wolfsburg, 18 miljoen) waren de grootste vangsten. Een ander succes voor Milan deze zomer was het behouden van de zeer talentvolle doelman Gianluigi 'Gigi' Donnarumma, die na flirts van zijn zaakwaarnemer Mino Raiola met Manchester United en Real Madrid toch bijtekende in San Siro tot 2021.

Zij moeten AC Milan naar nieuwe successen gaan leiden. De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep voorspoedig, met een aantal overtuigende overwinningen in oefenduels en de voorronde voor de Europa League. Onder trainer Vincenzo Montella moet AC Milan weer een ploeg worden om serieus rekening mee te gaan houden, zowel in Italië als de rest van Europa. Bonucci, de nieuwe capitano van Milan, toont zich ambitieus: ,,Binnen vier jaar wil ik hier de Champions League winnen."

Volledig scherm Leonardo Bonucci na zijn debuut voor AC Milan tegen Bayern München op de International Champions Cup in China. © Getty Images

Internazionale

Net als stadsgenoot/rivaal AC Milan raakte Internazionale de afgelopen jaren flink in verval. Na het vertrek van succescoach José Mourinho in 2010 eindigde Inter als tweede, zesde, negende, vijfde, achtste, vierde en zevende. Onder de nieuwe trainer Luciano Spalletti, die overkwam van AS Roma, moet Inter nu weer serieus mee gaan doen om de prijzen. De overname van de club door de Indonesische zakenman Erick Thohir in 2013, vorig jaar weer doorverkocht aan het Chinese Suning Holdings Group, is voorlopig nog geen al te groot succes gebleken. Inter smeet de laatste jaren met miljoenen op de transfermarkt, maar lang niet altijd aan de juiste spelers.

Ook deze zomer gooide Inter er weer 78 miljoen euro tegenaan op de transfermarkt. Zo nam de club middenvelders Matias Vecino (24 miljoen) en Borja Valero (5,5 miljoen) over van Fiorentina, terwijl de verdediging werd versterkt met de Braziliaanse linksback Dalbert (OGC Nice, 20 miljoen) en de Slowaakse centrumverdediger Milan Skriniar (Sampdoria, 23 miljoen). Internazionale beschikt zonder twijfel over een flinke verzameling topspelers, maar de laatste jaren was het eigenlijk nooit een hecht team, zo ondervond ook Frank de Boer al snel. Aan Spalletti de taak om alle gezichten dezelfde kant op te krijgen en een hecht team te smeden. Dan kunnen de glorietijden van de Mourinho-periode wel eens terugkeren in Stadio Giuseppe Meazza, maar het zal niet meevallen.