Degradatiezorgen Leicester City nemen toe na zeperd bij Swansea City

De ploeg van trainer Claudio Ranieri won in 2017 nog geen enkele keer en kwam zelfs nog geen enkele keer tot scoren. Ook tegen Swansea was Leicester geen schim van de ploeg die vorig seizoen vriend en vijand verraste. Beide doelpunten vielen kort voor rust en kwamen van Alfie Mawson en Martin Olsson. Leroy Fer speelde de hele wedstrijd bij de 'Swans', Luciano Narsingh viel kort voor tijd in.



De 'Foxes' hebben dit kalenderjaar in zes competitiewedstrijden pas één punt gepakt. Zorgwekkend is ook het gebrek aan doelpunten. De teller staat in 2017 nog altijd op nul in de Premier League. Daarmee is Leicester de enige club in de vijf grootste competities van Europa die dit jaar nog altijd niet heeft gescoord.



Swansea City klimt door de zege over Leicester City heen. Leicester staat 17de, op maar één punt van Hull City, dat op een degradatieplaats staat.