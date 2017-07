Denswil en Elia zorgen voor doelpuntenfestijn in Brugge

Terim bondscoach af na vechtpartij

26 juli Fatih Terim is niet langer de bondscoach van Turkije. ,,In goed overleg hebben we besloten uit elkaar te gaan", meldt de Turkse voetbalbond TFF woensdag. Terim was twee weken geleden betrokken bij een opstootje in een restaurant aan de Turkse westkust.