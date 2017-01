Diego Costa hervat training na aanvaring met Conte

'Het komt goed met Vincent Janssen'

16 januari Tottenham Hotspur-spits Harry Kane is ervan overtuigd dat Vincent Janssen alsnog gaat slagen in de Premier League, ondanks diens ronduit moeizame laatste maanden. De spits van Oranje heeft nog altijd geen veldgoal gemaakt in Engeland – en belandde afgelopen week op de tribune. Kane zelf maakt met Spurs juist een uitstekende periode door.