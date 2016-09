Diego Costa redt punt voor Chelsea met omhaal

Costa had na 18 minuten spelen ook al het eerste doelpunt van de wedstrijd gemaakt in het Liberty Stadion. Met twee goals kort na elkaar, in de 59ste en 62ste minuut, zetten de IJslander Gylfi Sigurdsson en de Nederlander Leroy Fer de thuisploeg na rust op voorsprong.



The Swans, waar Mike van der Hoorn de hele wedstrijd op de bank bleef, konden deze voorsprong echter niet over de streep strekken. Het betekende voor Chelsea wel het eerste puntverlies in deze competitie. Manchester City, dat zaterdag met 1-2 won bij Manchester United, is na vier duels spelen nu de enige ploeg met het maximale aantal punten. Chelsea volgt met 10 punten op de tweede plek.



Morgenavond komt Ronald Koeman met Everton nog in actie op bezoek bij Sunderland, de ploeg van David Moyes.