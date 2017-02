Dijks voorkomt pijnlijke nederlaag Norwich

Daarmee voorkwam Dijks een pijnlijke nederlaag. Norwich City hoopt in de Championship, het tweede niveau van Engeland, nog altijd op promotie naar de Premier League, maar de nummer 7 struikelde bijna over Wigan Athletic, dat 23ste staat.



Ook Yanic Wildschut speelde me bij bij Norwich. Voor de aanvaller, die in de 71ste minuut werd gewisseld, was het een pikant duel. Hij speelde een week geleden nog bij Wigan.