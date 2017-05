Directeur Roma: Totti stopt aan eind van seizoen

,,Ik wist al een tijd dat Totti een akkoord had met de club om te stoppen en toe te treden tot de directie", zegt Monchi, die onlangs zelf de overstap maakte van Sevilla. ,,Totti ís AS Roma. Ik zal zo nauw mogelijk met hem samen gaan werken."

Totti maakte in 1993 zijn debuut voor de 'Giallorossi' in de serie A, thuis tegen Brescia (2-0). Het clubicoon kwam in 616 wedstrijden tot 250 competitietreffers, het grootste aantal dat een speler in Italië voor één club maakte. In 2001 pakte Totti de landstitel met de Romeinse club, twee keer veroverde hij de beker.