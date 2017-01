Dollende Memphis maakt zich op voor debuut

Memphis liep met een assistent-trainer een aantal rondjes om het veld en hield een balletje hoog met zijn nieuwe ploeggenoten. Net als op de persconferentie maakte hij een vrolijke en ontspannen indruk.



Bij zijn presentatie liet Memphis al weten in te zetten op de thuiswedstrijd van morgen tegen Marseille. Er staat meteen veel op het spel voor Lyon, dat alleen bij winst enigszins in het spoor blijft van de top-3. ,,Ik weet hoe belangrijk die wedstrijd is. Hopelijk kan ik meedoen, al mis ik wel nog wat ritme", zei Memphis. Tegenstander Marseille staat op de zesde plaats, vier punten achter Lyon.



Voorzitter Jean-Michel Aulas was zichtbaar in zijn nopjes met zijn aankoop. Vandaag liet hij tegenover Canal Plus weten dat hij Patrick Kluivert aftroefde in de strijd om Memphis. ,,Paris Saint-Germain bood zelfs meer dan wij."



Toch koos Memphis voor de nummer 4 uit de Ligue 1. ,,Het project van Olympique Lyon sprak me het meeste aan. Ik voelde dat ik voor deze club moest kiezen."