Doodsbedreigingen voor homoseksuele arbiter

Voor het eerst in maanden trok Tomillero nog een keer zijn scheidsrechtersoutfit aan voor een duel tussen C.D Lasalle en Atlético Zabal. De man had bij het publiek al naam gemaakt als de eerste Spaanse arbiter die uit de kast kwam. Toen de scheidsrechter een strafschop floot, speelde het publiek daar dan ook gretig op in. ,,Stop ermee, homo", klonk het langs de kant.



Hoofd aan flarden geschoten

De privéberichten die Tomillero op Twitter binnenkreeg waren het best als 'onsmakelijk' te beschrijven. Zo stuurden enkele 'voetballiefhebbers' een afbeelding van een pistool op naar de man, met als duidelijke tekst: 'bereid je voor op wat gaat komen, homo'. Ook was er een afbeelding van zijn hoofd dat helemaal aan flarden leek geschoten.



Kinderdroom

De scheidsrechter stapte met de bewijzen naar de politie, waar ze ondertussen een onderzoek hebben opgestart. Maar voor Tomillero is de maat wel vol. ,,Een droom die ik al sinds mijn tiende koester en beetje bij beetje afbrokkelt", zei hij op Twitter.



Beveiliging aan huis

Toch wil Tomillero zijn droom niet zomaar opgeven. Terwijl hij zelfs beveiligers voor zijn huis krijgt, probeert hij alles op een rijtje te zetten. ,,Dat is om me thuis veiliger te voelen. Ik kom sterker en met veel wil terug. Hoewel velen dat niet zouden willen", tekende Marca op.