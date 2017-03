Dortmund nadert Leipzig na benauwde zege op Ingolstadt

'Fener' kan titel wel vergeten na verlies tegen Konyaspor

20:16 Fenerbahçe heeft vandaag drie punten verspeeld in de strijd om de Turkse titel. De ploeg van coach Dick Advocaat ging in eigen huis in Istanbul met 3-2 onderuit tegen Konyaspor en verliest daarmee concurrenten Besiktas, Basaksehir en Galatasaray steeds verder uit het oog.