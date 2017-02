Dortmund pas na strafschoppen verder in Duitse beker

Salomon Kalou opende de score voor Hertha in de 27ste minuut. Meteen na rust was het Marco Reus die Dortmund weer naast Hertha bracht. De stand van 1-1 bleef staan tot het einde van de wedstrijd. Ook in de verlenging slaagde geen van beide ploegen erin te scoren, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen.