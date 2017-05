Dortmund passeert Hoffenheim en plaatst zich voor Champions League

Dortmund eindigt daardoor als derde in de Bundesliga, achter Bayern München en RB Leipzig. De beste drie ploegen uit Duitsland plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League. Hoffenheim, dat als vierde eindigt, moet via de play-offs proberen een plaats in het hoofdtoernooi veilig te stellen.

Een kwartier voor tijd stond Dortmund tegen Bremen nog met 2-3 achter, maar door benutte penalty's van Marco Reus en Pierre-Emerick Aubameyang draaide de thuisploeg de wedstrijd toch nog om.

Dortmund won de Champions League in 1997. Dit seizoen schopte de ploeg het tot de kwartfinale, maar daarin was AS Monaco te sterk. De ontmoeting werd wel zwaar overschaduwd door een aanslag op de spelersbus van de Duitsers.

Lahm

De afsluitende thuiswedstrijd van Bayern München tegen SC Freiburg (4-1) stond vooral in het teken van het afscheid van aanvoerder Philipp Lahm. De 33-jarige rechtsback groeide in de afgelopen tien jaar uit tot één van de succesvolste spelers in de clubhistorie.

Vooral met rechtsbuiten Arjen Robben vormde hij een ijzersterk koppel. ,,Ik verlies eigenlijk mijn rechtervoet'', merkte de Nederlandse international met een glimlach op.