Dortmund verheugt zich op terugkeer Aubameyang

,,Aubameyang en Gabon zijn uitgeschakeld in de Afrika Cup (Niet treurig zijn, wij verheugen ons op je terugkeer, Auba!)'', laat de Bundesligaclub uit Dortmund via Twitter weten. Dortmund staat momenteel vierde in de Duitse competitie op twaalf punten achterstand van koploper Bayern München en neemt het in februari op tegen Benfica in de Champions League. Dan kan coach Thomas Tuchel de trefzekere aanvaller uit Gabon goed gebruiken.