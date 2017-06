Dortmund verwelkomt meeste fans per thuiswedstrijd

Nederlanders bij Everton Klaassen moet Heitinga achterna, niet Drenthe en Van der Meyde

16 juni Met de transfer van Davy Klaassen naar Everton wordt hij de zevende Nederlandse speler ooit in dienst van The Toffees, onze landgenoten in de technische staf dus niet meegerekend. De aanvoerder van Ajax zal het voorbeeld moeten volgen van John Heitinga, en niet van Royston Drenthe of Andy van der Meyde. Een overzicht van de Nederlanders die hem - met meer of mindere mate van succes - voorgingen bij Everton.