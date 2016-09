Dortmund vlak voor tijd onderuit in Leipzig

Daardoor liep de rentree van Mario Götze bij Dortmund uit op een deceptie. De Duitser begon in de basis, precies 1239 dagen nadat hij zijn laatste competitiewedstrijd in het geel en zwart had gespeeld. De 24-jarige aanvaller verruilde Dortmund in 2013 voor Bayern München, een gevoelige overstap die hem op veel kritiek kwam te staan. Götze bezorgde Duitsland een jaar later de wereldtitel door het winnende doelpunt te maken in de WK-finale tegen Argentinië. In de afgelopen transferperiode keerde hij terug naar Dortmund, omdat hij in München naar zijn zin te weinig aan bod kwam.