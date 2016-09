Dorus de Vries wint met Celtic historische Old Firm

Het was voor het eerst in vier seizoenen dat beide ploegen op het hoogste Schotse niveau tegenover elkaar stonden. De Rangers werden in 2012 na een faillissement teruggezet naar de vierde divisie en moesten daarna aan een lange opmars beginnen.



Grote man in de Old Firm was Moussa Dembélé. De Franse spits, niet te verwarren met zijn Belgische naamgenoot, scoorde drie keer. Rangers FC speelde na een rode kaart voor Philippe Senderos het laatste kwartier met tien man, maar keek toen al tegen een 3-1 achterstand aan.



Door de overwinning komt Celtic nog steviger op kop in de Schotse Premier League. Na vier wedstrijden heeft de club de maximale score van 12 punten. Rangers staat tweede met acht uit vijf.



De Old Firm stond de afgelopen jaren nog wel eens vaker op het programma, maar niet op competitieniveau. In 2015 won Celtic in de League Cup, in de Schotse FA Cup trokken de Rangers dit jaar aan het langste eind.