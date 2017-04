Dost kan zich met Sporting niet mengen in titelrace

Sporting kwam voor rust nog wel op voorsprong. Adrien Silva benutte de strafschop na een overtreding op Dost. De Nederlandse spits kreeg kort na rust een flinke kans op zijn 29ste treffer van het seizoen, maar de topschutter van de Portugese competitie raakte de bal niet goed. Even later schoot Victor Lindelöf de bezoekers via een fraaie vrije trap langszij.