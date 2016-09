Dost trefzeker bij debuut Sporting

Trainer Jorge Jesus zette Dost zaterdag direct in de basis. Sporting beleefde in het eigen Estádio José Alvalade een makkelijk avondje, omdat het bijna een uur met een man meer speelde. Bij Moreirense werd Neto in de 35e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. De thuisclub leidde toen al met 1-0, na rust voerden Joel Campbell en Dost de score op. Luc Castaignos, ook nieuw in Lissabon, ontbrak in de wedstrijdselectie.



De Portugese ploeg gaat woensdag in de Champions League op bezoek bij titelverdediger Real Madrid.