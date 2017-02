Dost weer belangrijk voor winnend Sporting

VIDEO: Brady verschalkt Courtois met heerlijke vrije trap

15:19 Robbie Brady liet vanmiddag Turf Moor ontploffen door na 24 minuten Burnley op gelijke hoogte te knallen in de competitiewedstrijd tegen koploper Chelsea. Via een lekker genomen vrije trap vanaf ruim 20 meter schoot Brady de bal hoog in de bovenhoek, onhoudbaar voor Thibaut Courtois.