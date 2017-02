Droom Maradona komt uit: werken bij de FIFA

,,Nu is het officieel. Eindelijk kan ik één van mijn grootste dromen gaan vervullen: werken voor een schone en transparante FIFA, samen met mensen die echt van voetbal houden'', schreef Maradona, bij een foto waarop hij de hand van Infantino vasthoudt. ,,Bedankt aan iedereen die me heeft aangemoedigd om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.''

Wat de functie van Maradona precies wordt, blijft onduidelijk. Een woordvoerder van de FIFA kon alleen vertellen dat de bond nog zoekende is naar 'de beste manier om te gaan samenwerken'. De 56-jarige Argentijn, die zijn land in 1986 naar de wereldtitel leidde, gaat zich naar verluidt inzetten voor ontwikkelingsprojecten in het voetbal.