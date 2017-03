Dubbele handsbal kost Guangzhou de zege

PSG klaagt in brief aan UEFA over arbiter bij Barca-duel

13:18 Paris Saint-Germain heeft bij de UEFA geklaagd over het optreden van scheidsrechter Deniz Aytekin in de krankzinnige Champions League-wedstrijd van vorige week in Camp Nou. De Franse club somt in een brief acht cruciale fouten op die de Duitse arbiter gemaakt zou hebben.