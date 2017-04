Dubbele nominatie voor Kane en Lukaku

Ontslagen bondscoach: Argentinië haalt het WK

12 april De maandag ontslagen bondscoach van de nationale voetbalploeg van Argentinië ziet de toekomst van het team nog niet zo somber in. ,,Ik weet zeker dat Argentinië er op het WK in Rusland volgend jaar gewoon bij is'', zei Edgardo Bauza een dag nadat zijn contract al na acht maanden was ontbonden.