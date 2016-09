Duel om Italiaanse Supercup tussen Juve en Milan in Qatar

Het andere WK 'Voetbal was mijn manier om depressie voor te blijven'

10:54 In zijn bizarre reis om de burgeroorlog in zijn geboorteland Myanmar te ontvluchten - via een vluchtelingenkamp in Maleisië naar Philadelphia - was in het leven van Bawitha Tling altijd één constante: voetbal. ,,Het was mijn manier om de depressie voor te blijven. Voetbal hield me op de been.''