Duitse aanklager wil Dortmund hard aanpakken

De Turkse titelrace is een verhit, Istanboels feestje

11:56 In de schaduw van de écht grote Europese competities en de Eredivisie ontspint zich in Turkije een razend spannende titelrace. Vier clubs uit Istanboel maken nog kans op het kampioenschap. Wordt het een prolongatie, sprookje, wederopstanding of inhaalrace? De spanning in de Süper Lig is om te snijden.