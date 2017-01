Duitse media: Robben tekent vandaag nieuw contract bij Bayern

Nederlaag voor koploper Juventus bij Fiorentina

15 januari Koploper Juventus is zondagavond in Florence tegen de vierde nederlaag in de Serie A aangelopen. De titelhouder ging op bezoek bij Fiorentina met 2-1 onderuit. De Turijnse topclub bleef nog wel aan kop van de ranglijst, maar zag nummer twee AS Roma tot op één punt naderen.