Duitsland mist Özil, Draxler en Gómez tegen Engeland

Het drietal is herstellende van kleine blessures en heeft volgens Löw nog enkele dagen nodig om volledig fit te zijn. Zondag staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan in Bakoe op het programma. ,,Özil en Draxler hebben allebei last van de bovenbeenspier en Gómez heeft een spierblessure in een dij. Zij zullen sowieso niet spelen morgen", aldus de Duitse bondscoach.

Spits Gómez is de laatste weken in topvorm. Onder leiding van de Nederlander Andries Jonker is hij bij VfL Wolfsburg helemaal opgeleefd. In de laatste drie wedstrijden wist hij telkens te scoren.