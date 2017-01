'Egypte is gewoon bang van Marokko'

Egypte-Marokko

Morgenavond 20.00 uur in Port-Gentil

Na de valse start van Marokko, 1-0 verlies tegen DR Congo, zijn de Leeuwen van de Atlas steeds beter gaan spelen. Bondscoach Renard laat zijn ploeg gedegen voetballen, waarbij zelfs spits Aziz Bouhaddouz meeverdedigt. Bij Egypte heeft sterspeler Mohamed Salah nog weinig kunnen laten zien. Het is tekenend dat Egypte tot nu toe slechts twee keer scoorde en geen enkele treffer tegen kreeg. Bondscoach Hector Cuper heeft een hechte ploeg neergezet die gevaarlijk is op de counter.



Kalusha Bwayla: ,,Ik hou het op fifty-fifty, want het zijn twee ploegen met ongeveer dezelfde speelstijl. Marokko heeft geen scorend vermogen, maar de ploeg van Renard creëert wel veel kansen. De spelers werken hard en als je dan één keer scoort, kun je de volgende ronde bereiken. Ik vond Mohamed Salah niet tegenvallen hoor. Goed, hij is in de meeste wedstrijden in toom gehouden, maar hij scoorde tegen Ghana wel uit een vrije trap. Dan doe je het goed. Het slechte veld kan mogelijk de doorslag geven, want Egypte speelde al drie keer in Port-Gentil.''



Khalid Sinouh: ,,Laat ik voorop stellen dat ik blij ben dat Marokko de kwartfinale heeft bereikt. Maar in de eerste wedstrijd tegen Congo werd er slecht gespeeld. Tegen Togo kwam Marokko al vroeg achter door een slechte organisatie. Een paar minuten later stonden ze gelukkig alweer voor. Tegen Ivoorkust was het spel beter en werd er verdiend gewonnen. Het was vechtvoetbal, maar organisatorisch stond het goed. Dankzij de zege op Togo speelde Marokko met veel zelfvertrouwen. Maar Oranje heeft op het WK van 2010 bewezen dat je met niet de beste spelers maar met een goede teamgeest toch de finale kan halen. Tegen Egypte zal het een gelijkwaardige strijd worden. Zoals Kalusha zegt, inderdaad fifty-fifty. Maar vergeet niet dat Marokko de angstgegner van Egypte is. Egypte heeft in 26 wedstrijden maar 2 keer van Marokko gewonnen (laatste zege Egypte op 17 maart 1986, red.). Egypte is gewoon bang van Marokko.''