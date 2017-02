Egypte naar finale Afrika Cup na misser Ajacied Traoré

Egypte staat voor de negende keer in de finale van de Afrika Cup. In de reguliere speeltijd bleef het tegen Burkina Faso onbeslist: 1-1. In de strafschoppenserie miste Ajacied Bertrand Traoré de beslissende penalty.

Burkina Faso maakte het spel, maar Egypte was - net als in de kwartfinale tegen Marokko - effectiever. De openingstreffer in Libreville in Gabon kwam halverwege de tweede helft op naam van Egyptenaar Mohamed Salah. De aanvaller van AS Roma schoot de bal, na goed terugleggen van Kahraba, fraai in de kruising. Het was voor Salah zijn tweede doelpunt van het toernooi.

Egypte kon maar kort van die voorsprong genieten. Aristide Bance nam de bal in de 73ste minuut in het strafschopgebied op zijn borst aan, en schoot de bal hard en laag binnen: 1-1. De twee ploegen, die een vermoeide indruk maakten, slaagden er daarna niet meer in een beslissing te forceren, ook niet in de verlenging.

Egypte miste één strafschop, Burkina Faso twee. Naast Traoré zag ook doelman Hervé Koffi Kouakou zijn ingezet gestopt. Voor Egypte trof alleen Abdallah El-Said geen doel.

In de finale treft het elftal van bondscoach Héctor Cúper zondag Kameroen of Ghana. Die twee landen staan morgen in Franceville in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar. Traoré kan nog niet terug naar Ajax. Zaterdag wacht nog het duel om de bronzen medaille. De aanvaller is dan weer beschikbaar bij Ajax voor de competitiewedstrijd van 12 februari tegen Sparta.

Egypte won de Afrika Cup al zes keer, in 1957, 1986, 1998, 2006, 2008 en 2010. Burkina Faso bereikte één keer de finale. In 2013 was Nigeria daarin te sterk.

Livebog is hier terug te lezen.

Logo Volledig scherm © AFP