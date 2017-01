Egypte schakelt Oeganda uit door goal in slotminuut

Egypte heeft vanavond zijn tweede duel in de Afrika Cup met 1-0 gewonnen van Oeganda. De zevenvoudig kampioen van de Afrika Cup heeft na twee wedstrijden vier punten en heeft in de laatste groepswedstrijd in Poule D tegen Ghana aan één punt genoeg om de kwartfinales te bereiken.