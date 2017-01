Einde seizoen voor Tannane vanwege liesblessure

Corini stapt binnen twee maanden op bij trainerskerkhof Palermo

24 januari De Italiaanse voetbalclub Palermo moet op zoek naar een nieuwe trainer. Coach Eugenio Corini nam dinsdag ontslag, twee dagen nadat de nummer voorlaatst in de Serie A op eigen veld met 1-0 had verloren van Internazionale. Corini was pas sinds 30 november in dienst bij de club van Sicilië.