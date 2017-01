El Ghazi voor ruim acht miljoen van Ajax naar Lille

Corini stapt binnen twee maanden op bij trainerskerkhof Palermo

15:35 De Italiaanse voetbalclub Palermo moet op zoek naar een nieuwe trainer. Coach Eugenio Corini nam dinsdag ontslag, twee dagen nadat de nummer voorlaatst in de Serie A op eigen veld met 1-0 had verloren van Internazionale. Corini was pas sinds 30 november in dienst bij de club van Sicilië.