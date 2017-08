Elia helpt zijn nieuwe ploeg Basaksehir aan zege

Poll! Wie wordt kampioen in de grote competities?

8 augustus In Frankrijk is de Ligue 1 al één speelronde gevorderd, maar in Nederland, Engeland, Duitsland, Spanje en Italië staat weer een nieuw seizoen voor de deur. Nederland en Engeland beginnen komend weekend, Spanje, Duitsland en Italië volgen een week later. Hoog tijd voor de vraag: wie wordt er kampioen in de Premier League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Ligue 1 én de eredivisie? Stem!