Emanuelson naar Sheffield Wednesday

,,Ik moet weer wedstrijden gaan spelen', zegt Emanuelson in gesprek met Voetbal International. ,,Dat zit bij Sheffield wel goed, want zij speelden vorig seizoen vijftig wedstrijden en ik denk dat ik dat wel nodig heb, om helemaal terug te komen.''



Emanuelson speelde van 2004 tot en met 2011 voor Ajax. Vervolgens kwam de 16-voudig international uit voor AC Milan, Fulham, AS Roma en Hellas Verona.



In het verleden voetbalden er met Royston Drenthe, Etiënne Esajas, Wim Jonk, Orlando Trustfull, Regi Blinker en Gerald Sibon al zes Nederlanders op Hillsborough. Voormalig Feyenoord-verdediger Glenn Loovens speelt sinds december 2013 voor The Owls.