Emotionele documentaire Rio Ferdinand over dood van zijn vrouw maakt veel los

Rebecca stierf twee jaar gelden aan borstkanker. De nu 38-jarige Ferdinand bleef alleen achter met drie kleine kinderen. In de documentaire volgt de BBC hem onder meer als hij lotgenoten en therapeuten ontmoet. Met als doel een manier te vinden om met het verlies om te gaan. Want alleen ging het niet.



,,Het is moeilijk om er opeens alleen voor te staan", vertelt hij emotioneel over zijn leven als weduwnaar met zijn kinderen Lorenz (11), Tate (9) en Tia (5). ,,Dit is een van de weinige dingen waar we samen door moeten en waarbij ik niet alle antwoorden voor hen heb. En dat is angstaanjagend. Ze zeggen er niet veel over uit zichzelf en dat maakt het extra moeilijk. Ik maak me zo veel zorgen om hen, zeker over de jongens want ik krijg niets uit hen. Je vraagt je de hele tijd af: Wat denken ze? Maken ze zich zorgen? Zijn ze oké? Zijn ze ongelukkig? Maar tegelijk wil ik hen niet afschrikken met mijn zorgen."



Kijkers uiten op social media massaal hun respect voor de oud-speler van Manchester United. De steunbetuigingen met #BeingMumAndDad stromen binnen.