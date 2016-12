Engelse mist zit Immers en co dwars

Vanwege hevige mist is vanavond het Engelse competitieduel in het Championship tussen Brighton & Hove Albion en Cardiff City, de club van Lex Immers, afgelast. Het zicht in het Falmer-stadion van Brighton, aan de zuidkust van Engeland, was te slecht om te voetballen, concludeerde de scheidsrechter in overleg met de beide clubs.