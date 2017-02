Engelse pers legt hoofd van Wenger op het hakblok

De kritiek is er al jaren, eigenlijk al sinds Wenger in oktober 1996 het roer overnam van de Noord-Ierse interim-manager Pat Rice (antwoord vraag 1). Arsenal speelt namelijk mooi, verzorgd voetbal en laat zich niet verleiden tot de overdreven miljoenensmijterij van clubs als Chelsea en Manchester City. Allemaal lovenswaardig, maar aan het einde van de rit staan The Gunners meestal met lege handen.



En dat gaat dit seizoen niet veel anders zijn. Goed, Arsenal speelt maandag in de vijfde ronde van de FA Cup. Maar in de Premier League is stadsgenoot Chelsea al bijna niet meer te achterhalen, en alleen een wonder van formaat kan voorkomen dat Wenger met zijn ploeg voor de zevende maal op rij (!) in de achtste finale van de Champions League wordt uitgeschakeld.



Dus zijn de Britse kranten genadeloos. Kreten als ‘Bay, Bye Arsène’ (The Sun), ‘ruggengraatloos’ (Daily Mail) en ‘beschamend’ (Telegraph) vliegen over de sportpagina’s. En dan laten we de weinig genuanceerde analyses op social media nog even buiten beschouwing. De boodschap is namelijk kraakhelder: Engeland is wel een beetje klaar met Le Professeur, die het pak slaag gisteren zelf als een nachtmerrie beleefde. Lee Dixon, oud-speler onder Wenger bij Arsenal, verwoordde het zo: ,,Ik denk dat Arsène na deze avond in München weet dat het tijd is om te gaan.''