Enrique snapt niets van uitfluiten André Gomes

De Portugees, vorig jaar voor 35 miljoen euro overgekomen van Valencia, heeft de harten van de Catalanen nog niet kunnen veroveren.



,,Ik baal van dat gefluit richting André, want we zijn als ploeg veel sterker als de fans achter ons staan'', zei Luis Enrique, die zelf ook onder vuur ligt na de vernedering afgelopen week in de Champions League bij Paris Saint-Germain (4-0). ,,Kritiek op mij kan ik best hebben, ik maak toch altijd mijn eigen keuzes. Maar de spelers hebben de steun van de fans juist nodig. Ik snap niet waarom je een speler van je eigen club gaat uitfluiten. Iedereen is vrij om zijn mening te uiten, maar dit heeft geen zin.''



Barcelona ontsnapte ternauwernood aan puntenverlies. Lionel Messi bezorgde de ploeg van Luis Enrique in de laatste minuut de winst door een strafschop te benutten (2-1).