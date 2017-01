Evergrande wil in 2025 helft Chinese selectie leveren

,,We willen over zeven, acht jaar dat de helft van de selectie van China bestaat uit spelers van onze academie’’, zegt rector Liu Jiangnan tegen de NY Times . ,,Er worden steeds meer voetbalscholen gebouwd. Dus zullen meer kinderen voetballen en zullen er ook meer sterren komen.’’

De Chinese president wil dat er in 2025 liefst 50.000 voetbalscholen komen. Ter vergelijking: in 2015 waren er 5000 academies. Het aantal voetbalvelden moet van bijna 11.000 naar 70.000 groeien in 2020. Tegen die tijd moeten 50 miljoen Chinezen, onder wie 30 miljoen cursisten, regelmatig voetballen.

Maar voetballen bij Evergrande is behoorlijk prijzig voor Chinese maatstaven. Zo moet er op jaarbasis 8.300 euro per kind worden betaald. Voor dat geld krijgen de kinderen 1,5 uur per dag training van Spaanse coaches, die door Real Madrid zijn geleverd, en is er in het weekeinde een wedstrijd. Talentvolle voetballertjes krijgen een voetbalbeurs. Kinderen uit arme families kunnen - naar communistisch gebruik - op een korting rekenen.