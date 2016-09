Everton doneert 240.000 euro aan zieke Sunderland-fan

Atlético werkt nog aan vertrouwen

12 september Atlético Madrid is naar Eindhoven gekomen om tegen PSV een maximaal resultaat te halen maar beseft zich ook dat de seizoenouverture nog niet geweldig was. ,,We weten dat we deze wedstrijd moeten kunnen winnen maar werken nog hard aan ons vertrouwen omdat we de laatste wedstrijden niet al te goed gepresteerd hebben'', zei trainer Diego Simeone maandag over de eerste groepswedstrijd in de Champions League.