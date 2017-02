Ex-spelers Betis veroordeeld voor matchfixing

Het Spaanse gerechtshof publiceerde vandaag documenten waarin staat dat de voetballers Amaya Carazo, Jordi Figueras (oud-speler van Club Brugge) en Xavi Torres 650.000 euro ontvingen om te zorgen dat Real Betis zou winnen van Real Valladolid en verliezen van Osasuna. Betis klopte Valladolid met 4-2 en verloor met 2-1 van Osasuna. Het hielp de clubs overigens niets. Ze degradeerden alledrie.



De matchfixingzaak is een gevolg van een ander onderzoek, waarbij de Spaanse ex-international Sergio Garcia van Osasuna was betrokken. Die werd in 2015 als speler van Espanyol veroordeeld, nadat hij het met Osasuna-spelers Patxi Punal en Damia Abella op een akkoordje had gegooid.