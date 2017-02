FA onder vuur na motie van wantrouwen door politiek

Hoewel het officieel een symbolisch gebaar is, dreigt het parlement wel met maatregelen als er niet snel iets verandert bij de FA. De bond loopt het risico om tussen de 35 en 45 miljoen euro subsidie kwijt te raken. Een parlementslid zei: 'Geen verandering is geen optie'.

Volgens de BBC kreeg de FA 6 maanden de kans om veranderingen in het bestuur door te voeren. Zo zou er meer gelijkheid tussen seksen moeten zijn in de besturen en werd er om meer onafhankelijk overzicht gevraagd. Dat is tot op heden niet gebeurd.