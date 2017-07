Fans Liverpool willen staanplaatsen terug

Het idee is gebaseerd op Celtic, dat in Schotland met een systeem werkt waarbij 2900 stoelen kunnen worden ingeklapt en worden vergrendeld. Op die plekken staan railingen, waar de fans achter kunnen staan om naar de wedstrijd te kijken.

De UEFA heeft als regel dat alle Europese wedstrijden in stadions moeten worden gespeeld met alleen zitplekken. In de hoogste twee divisies in Engeland bestaan alle stadions uit alleen maar zitplaatsen sinds de ramp in Hillsborough, waar 96 fans van Liverpool omkwamen toen paniek uitbrak tijdens de wedstrijd in de halve finale van de FA Cup tegen Nottingham Forest.