FC Barcelona boekt overtuigende zege op Las Palmas

Neymar bracht FC Barcelona na 25 minuten op voorsprong na een wonderschone aanval, die begon in de middencirkel met een hakbal van Sergio Busquets op Andres Iniesta. De aanvoerder van de Catalanen gaf met buitenkantje rechts een prachtige steekpass op Luis Suarez, die niet zelfzuchtig was en de bal opzij legde voor de meegelopen Neymar. Twee minuten later verdubbelde Luis Suarez de voorsprong al.