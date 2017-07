FC Basel-captain Delgado (34) stopt per direct: Ik ben mentaal en fysiek te moe

Delgado maakte zijn beslissing bekend nadat FC Basel in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen met 3-1 had gewonnen van FC Luzern. Zomeraanwinst Ricky van Wolfswinkel bekroonde zijn thuisdebuut met een fraaie treffer, maar zal dit seizoen niet kunnen rekenen op de steekpasses en voorzetten van Delgado. De 34-jarige Argentijn maakte na de wedstrijd met tranen in zijn ogen zijn beslissing bekend. Bij zijn persconferentie werd hij toegezongen door tientallen fanatieke fans van FC Basel. Ook tennislegende Roger Federer, fanatiek fan van FC Basel, bedankte Delgado voor zijn bewezen diensten voor de Zwitsers kampioen. ,,Ik ben te moe om nog te voetballen. Bij een topclub als FC Basel moet je honderd procent fit zijn en dat ben ik helaas niet meer. Daarom had ik deze moeilijke beslissing genomen. Dit is het beste voor mezelf en voor het team. Het is de enige juiste beslissing, hoe moeilijk die ook is," zei Delgado in het Italiaans. ,,Ik dacht dat ik nog een jaar kon spelen, maar ik ben er de afgelopen weken achter gekomen dat dat er helaas niet meer in zit. Ik wil de fans van FC Basel voor al hun steun door de jaren heen. Ik hoop dat jullie mijn beslissing begrijpen. Mijn hart zal altijd hier in Basel blijven." Vorige week deed Delgado nog 81 minuten in het uitduel bij Young Boys, waar FC Basel het seizoen begon met een 2-0 nederlaag.