Fenerbahçe toont veerkracht

Stuivenberg: Van Gaal gaf me de volledige leiding

9 maart Albert Stuivenberg was bij Manchester United de baas. Althans, de voormalige assistent-trainer zegt in The Independent dat Louis van Gaal hem alle vertrouwen gaf. ,,Ik deed de trainingen, de voor- en nabespreking van wedstrijden. Ik had volledig de leiding.’’