Ferguson trots op recordbrekende Rooney

Een geweldige prestatie, zo oordeelt Ferguson tegenover de BBC. ,,Het record van Charlton was al behoorlijk indrukwekkend, ik had nooit verwacht dat dat te breken was. Wat Rooney heeft gedaan is dus echt een prestatie van wereldformaat.'' Het Schotse clubicoon was 26 jaar manager van Manchester United en haalde Rooney in 2004 eigenhandig naar Old Trafford.