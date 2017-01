Fernandinho pakt derde rode kaart in laatste zes duels

Tegen Burnley ging Fernandinho opnieuw over de schreef met een zware tackle op Johan Gudmondsson. De middenvelder is nu sowieso voor vier wedstrijden geschorst.



Ook tegen Borussia Mönchengladbach in de Champions League en Chelsea ging de Braziliaan de mist in.



Het is voor het eerst sinds Mario Balotelli (seizoen 2011/2012) dat een speler van City twee rode kaarten (in de Premier League) in één seizoen krijgt.