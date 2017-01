FIFA: Chinese club kochten voor 420 miljoen euro aan spelers

De ongebreidelde kooplust van de Chinese clubs leidde zelfs tot kritiek vanuit de eigen bond, die vindt dat de clubs geld verspillen en de ontwikkeling van eigen talenten in de weg zitten. De nationale federatie kondigde al maatregelen aan om de 'koopwoede' in te perken.



Toch is China nog een kleintje vergeleken met Engeland, dat de ranglijst aanvoert met een transferbedrag van bijna 1,3 miljard euro. Duitsland volgt op de tweede plaats met ongeveer 540 miljoen euro.



De FIFA registreerde in het jaar 2016 in totaal 14.591 internationale overschrijvingen, oftewel buitenlandse transfers. Daar was in totaal bijna 4,5 miljard euro mee gemoeid, een groei van 14,3 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.